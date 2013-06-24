Під час засідання 15 листопада Уряд оновив критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Ці оновлення, за словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, стосуються дотримання принципу справедливості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Глава Уряду нагадав, що до 15 листопада був проведений аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути.

«Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міністерством оборони та Міністерством економіки. По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — це тепер обов’язкові пункти, аби бронювати своїх працівників», — наголосив Денис Шмигаль.

Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Прем’єр-міністр підкреслив, що це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання.

Як повідомив Денис Шмигаль, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

«Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання», — відзначив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду додав, що новий порядок діятиме з 1 грудня. Водночас для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.