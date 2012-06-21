У Кабінеті Міністрів України назвали основні показники бюджету-2018 року та повідомили, що на наступний рік передбачається 913,6 млрд гривень доходів. Про це свідчать дані на сайті уряду.
Основними пріоритетами у 2018 році вказані економічне зростання і підвищення доходів населення, зміцнення обороноздатності, підтримка аграрного сектора і будівництво доріг, децентралізація та енергоефективність, а також розвиток людського капіталу.
Згідно з документом, доходи бюджету становитимуть 913,6 млрд гривень (зростання на 18,5% в порівнянні з 2017), витрати — 988,6 млрд гривень (зростання на 17,5% в порівнянні з 2017). Дефіцит бюджету становитиме 81,8 млрд гривень (2,4% ВВП), а державний борг — 1 999,3 млрд гривень (60% ВВП проти 63% в 2017).
До бюджету закладено 46,7 млрд гривень на дорожній фонд, 2 млрд гривень на енергоефективність, 7,7 млрд на підтримку АПК, 2,9 млрд гривень на підтримку вугільної галузі. Крім того, на оборону і безпеку передбачено 165,3 млрд гривень (на 28,8 млрд більше, ніж у 2017).
Бюджет-2018 також передбачає підвищення з 1 січня мінімальної зарплати до 3 723 гривень, прожиткового мінімуму до 1 700 гривень (з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривень). Зростання реального ВВП закладається на рівні 3%, індекс споживчих цін становитиме 109%, рівень безробіття — 9,1%.
Укрінформ