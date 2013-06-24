Уряд передав для приватизації низку об'єктів, якими управляли Міненерго, МОЗ та інші держустанови. Йдеться про шість майнових комплексів, які Фонд державного майна підготує для приватизації. Також Фонду держмайна передали управління корпоративними правами держави щодо акціонерного товариства «Лисичанськвугілля». Розпорядження про це ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 23 серпня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Послідовно працюємо над тим, щоб зменшувати частку держави в економіці. Після приватизації активи трансформуються, туди вливають гроші й об’єкт отримує нове життя. Тому наша ключова ціль – залучити інвестиції і стимулювати розвиток економіки ”, — зазначив перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев.

Зокрема, Фонду держмайна передали майнові комплекси: