Уряд передав для приватизації низку об'єктів, якими управляли Міненерго, МОЗ та інші держустанови. Йдеться про шість майнових комплексів, які Фонд державного майна підготує для приватизації. Також Фонду держмайна передали управління корпоративними правами держави щодо акціонерного товариства «Лисичанськвугілля». Розпорядження про це ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 23 серпня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
“Послідовно працюємо над тим, щоб зменшувати частку держави в економіці. Після приватизації активи трансформуються, туди вливають гроші й об’єкт отримує нове життя. Тому наша ключова ціль – залучити інвестиції і стимулювати розвиток економіки ”, — зазначив перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев.
Зокрема, Фонду держмайна передали майнові комплекси:
- Херсонське державне підприємство біологічна фабрика (раніше у розпорядженні Держпродспоживслужби);
- ДП "Херсонський обласний госпрозрахунковий ветеринарно-санітарний загін" (раніше у розпорядженні Держпродспоживслужби);
- Другий воєнізований гірничорятувальний загін (раніше у розпорядженні Міненерго);
- ДП “Укрмеддіяльність” (раніше у розпорядженні МОЗ);
- ДП “Укрмедпроектбуд" (раніше у розпорядженні МОЗ);
- ДП “Житомирський лікеро-горілчаний завод"(раніше у розпорядженні Державного управління справами).