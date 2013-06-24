Кабінет Міністрів уніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, який визначає параметри програми «Доступні кредити 5—7—9%». Зокрема, було знижено максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 мільйонів гривень. Ліміти на інвестиційні цілі залишаються без змін, зокрема для підприємств переробної промисловості вони становлять 150 мільйонів гривень. Крім того, уряд змінив ліміт кредитування галузі тваринництва, збільшивши його до 150 мільйонів гривень.

«Держава має обмежений ресурс дешевих грошей для підтримки бізнесу. І ми прагнемо застосувати його максимально ефективно. В умовах, коли Нацбанк поступово зменшує облікову ставку, обігові кошти стають доступнішими на ринкових умовах. Відповідно уряд модернізує програму «5—7—9%», щоб перефокусувати цей вид державної підтримки на інвестиційне кредитування. Залучення інвестицій в реальний сектор — один із ключових напрямів політики «Зроблено в Україні», — наголосила заступник міністра економіки Надія Бігун.

Уряд змінив параметри програми, які впливають на прибуток банків. Було обмежено розмір маржі банків, які працюють з позичальниками за програмою «Доступні кредити 5—7—9%. Це дасть змогу вивільнити 3 мільярди гривень і спрямувати їх безпосередньо на кредитування бізнесу.

«Уряд має збалансувати прибуток банків до ринкового рівня та перенаправити фінансовий ресурс, який вивільнився, на розширення програми «Доступні кредити 5—7—9%», тобто на кредитування бізнесу, що розширює виробництво», — резюмувалаНадія Бігун.

В умовах повномасштабної російської збройної агресії проти України, руйнувань та зниження економічної активності ця державна програма була фактично єдиним дієвим інструментом фінансової підтримки підприємств малого та середнього бізнесу. Торік за програмою «5—7—9%» було видано 90% нових кредитів бізнесу у країні. Частка кредитів на інвестиційні цілі за програмою була майже 12%, повідомляє Мінекономіки.