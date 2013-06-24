На засіданні 4 жовтня 2024 року Кабінет Міністрів підтримав нову редакцію положення про ці консультативно-дорадчі органи, які у взаємодії з владою мають захищати інтереси бізнесу на місцевому рівні. Ключові зміни забезпечать незалежність рад та ефективність їх роботи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Важливо, щоб партнерський діалог влади та бізнесу відбувався на всіх рівнях. На жаль, ми чуємо від підприємців, що регіональні ради не всюди працюють ефективно, а в деяких регіонах взагалі не працюють. Причини різні, і одна з головних — недосконалість нормативно-правового поля, яке регулює роботу рад. Рішення Уряду значно посилює роль інститутів громадянського суспільства в формуванні регіональних рад. Це зробить ради більш ефективними в питаннях захисту інтересів бізнесу», — зазначив Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Основні зміни:

Членство в раді стає виборним. Персональний склад ради обирається кожні чотири роки на установчих зборах. Це має забезпечити незалежність рад від органів влади та дозволити їм самостійно формувати порядок денний.

Установчі збори організовуються за участі громадських організацій. Ініціативна група з організації формується з представників громадських інститутів та влади на паритетних засадах.

У період воєнного стану установчі збори та засідання ради можуть проводитися в режимі відеоконференцій.

Положення чітко визначає процедуру виборів складу рад, вимоги до кандидатів, умови, за яких припиняється членство в раді й т.ін.

«Ми прагнемо, щоб регіональні ради підприємців стали дієвими та ефективними платформами для обговорення важливих для бізнесу питань. Це допоможе підприємцям і місцевій владі знаходити спільні рішення, запобігати конфліктним ситуаціям і допоможе економічному розвитку регіонів», — зазначив Олексій Соболев.

Довідково

Регіональні ради підприємців створюються в регіонах, як консультативно-дорадчі органи місцевих адміністрацій. Серед завдань рад – сприяння співпраці між бізнесом, громадськими організаціями та місцевими органами влади. Ради готують пропозиції щодо змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва, розглядають регіональні програми розвитку бізнесу та аналізують їх виконання. Окрім того, ради надають пропозиції щодо створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, розв'язання спірних питань тощо.