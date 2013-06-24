Кабінет Міністрів схвалив проєкт Указу Президента України про введення в дію рішення РНБО щодо створення у структурі Збройних Сил окремого роду військ – Сил безпілотних систем. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ був напрацьований Міністерством оборони України спільно з Генеральним штабом з метою нарощування оборонних можливостей для відбиття зростаючої російської агресії.

Він, зокрема, передбачає створення Сил безпілотних систем як одного з головних носіїв бойового потенціалу та технологічної переваги українських Збройних Сил, що будуть використовуватися для нанесення уражень по ворогу на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – засобами безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі.

Для реалізації положень проєкту Указу Президента України, Міністерством оборони України буде підготовлений і внесений на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України про створення Сил безпілотних систем.

Створення Сил безпілотних систем є важливим кроком на шляху до підвищення обороноздатності України та забезпечення безпеки держави у сьогоднішніх геополітичних умовах.