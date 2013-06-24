26 листопада 2024 року на засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено рішення про розподіл у 2024 році нерозподіленого обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 101 532,1 тис. гривень відповідно до кількості осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах та класах закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти у 2024/2025 навчальному році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кошти розподілятимуться в межах видатків, передбачених у державному бюджеті, і не потребуватимуть додаткового фінансування.

Суму субвенції буде спрямовано на:

Оплату праці фахівців, які проводять додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття.

Забезпечення освітнього процесу для дітей, які навчаються в інклюзивних класах та групах.

Це рішення підтримає ефективну реалізацію індивідуальних програм розвитку для дітей та забезпечить їхній доступ до якісної освіти.