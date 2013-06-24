Кабінет Міністрів України підтримав постанову, розроблену Мінстратегпромом, "Про порядок формування переліку зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки ("Зброя Перемоги"), що випускаються та постачаються вітчизняними виробниками". Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зброя Перемоги — це перелік зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки, що випускаються та постачаються вітчизняними виробниками.

Цією постановою затверджується Порядок формування переліку цих зразків.

Державні замовники озброєння і військової техніки повинні будуть враховувати цей перелік під час планування держзакупівель ОВТ. Для цього будуть внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. Nº 1275 "Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану", щодо визначення порядку укладення довгострокових державних контрактів на закупівлю товарів, включених до переліку “Зброя Перемоги”.

Постанова також затверджує порядок формування переліку пріоритетних зразків ОВТ. Його має сформувати Міністерство оборони на основі потреб, визначених Генштабом та держзамовниками з урахуванням спроможностей українського ОПК, поданих Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Критерії формування переліку:

- зразки озброєння складають основу уніфікованого штату сил оборони та сил безпеки;

- зразки озброєння прийнято на озброєння, кодифіковано та/або допущено до експлуатації;

- потреба в таких зразках озброєння зберігатиметься наступні три, пʼять або десять років;

- випуск (виробництво) зразків озброєння освоєно, здійснюється їх серійне виробництво вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу;

- локалізація виробництва зразків озброєння становить не менше 50% виробничої собівартості товару. Ступінь локалізації буде вираховуватись за спеціальною формулою.

Перелік “Зброї Перемоги” буде затверджений Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони та не буде оприлюднюватись з метою дотримання умов безпеки.