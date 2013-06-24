22 листопада, Уряд підтримав проект закону, спрямований на оновлення та вдосконалення окремих положень Бюджетного кодексу України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Законопроект спрямований на забезпечення виконання зобов’язань України за статтею 347 Угоди про асоціацію з ЄС, рекомендацій Європейської Комісії, а також умов співпраці з МВФ у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF). Це дозволить Україні продовжити інтеграцію до європейського простору та отримати подальшу фінансову підтримку.

Законопроект пропонує внести низку змін до Бюджетного кодексу, спрямованих на покращення управління публічними інвестиціями, врахування гендерного підходу в бюджетному процесі та уточнення норм щодо питань державного внутрішнього фінансового контролю.

Зокрема, запроваджуються нові визначення понять «публічні інвестиції», «публічний інвестиційний проект» та «програма публічних інвестицій», «єдиний проектний портфель здійснення публічних інвестицій». Це допоможе чіткіше визначити джерела фінансування та процедури реалізації публічних інвестиційних проектів, включаючи залучення кредитів та позик від іноземних партнерів.

Передбачається оновлення процедур планування та реалізації публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій, що сприятиме більш ефективному використанню державних коштів.

Важливим аспектом є врахування гендерного підходу в бюджетному процесі, що забезпечить рівні можливості для всіх громадян та сприятиме соціальній справедливості.

Окрім того, у законопроекті передбачана низка змін, зумовлених необхідністю актуалізувати положення Бюджетного кодексу України з прийнятим Державним бюджетом на 2025 рік та внесеними змінами до галузевих законодавчих актів.

Проект закону буде подано до Верховної Ради України для розгляду. Його ухвалення дозволить підвищити стабільність державних фінансів та прозорість бюджетного процесу. Уряд продовжує послідовну роботу над реформуванням фінансового управління, орієнтуючись на внутрішні потреби та виконання міжнародних зобов’язань.