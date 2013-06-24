7 травня на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено законопроект щодо ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою. Сьогоднішнє рішення створює підстави для завершення внутрішньодержавних процедур щодо набрання чинності цієї Угоди. Наступний крок – законопроект буде направлено на ратифікацію Верховною Радою України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Угода створює додаткові можливості для розвитку торговельних зв’язків завдяки преференційним умовам доступу до ринків товарів та послуг обох країн, забезпеченню більшої прозорості в питаннях регулювання, зниження операційних витрат бізнесу через усунення бар’єрів у торгівлі та, у підсумку, підвищенню ефективності розвитку національних економік.

«Угода про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою відкриє нові можливості для безмитної або частково безмитної торгівлі між нашими країнами, зокрема, спростить логістику, адже це важлива умова для роботи українського бізнесу під час війни, а також сприятиме залученню взаємних інвестицій. Сподіваємось на підтримку депутатів щодо схвалення законопроекту та завершення процесу лібералізації торгівлі між Україною і Турецькою Республікою», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Угода передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів 3-7 років Туреччиною буде скасовано ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів (2-5 років для промислових товарів, 2-10 років для сільськогосподарських товарів) Україною буде скасовано ввізні мита ще для 43,2% промислових товарів та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

Загалом положення Угоди охоплюють торгівлю товарами та послугами, застосування положень Конвенції Пан-Євро-Мед для визначення походження товарів, права інтелектуальної власності, застосовування санітарних та фітосанітарних заходів, скасування технічних бар'єрів у торгівлі, е-комерцію, митне співробітництво, комерційну присутність підприємств, а також застосування захисних заходів.

Надалі законопроект буде направлено на ратифікацію Верховною Радою України. Після ратифікації парламентами країн Угода набере чинності через 2 місяці після отримання підтвердження про завершення внутрішньодержавних процедур останньою із сторін.