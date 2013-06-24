21 червня на засіданні Кабінету Міністрів України було схвалено розроблений Мінсоцполітики проект Закону «Про Єдину інформаційну систему соціальної сфери». Це насамперед дозволить впровадити європейські стандарти надання соціальної підтримки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Схвалений Урядом законопроект сприятиме об'єднанню реєстрів, бази даних та ресурсів соціальної сфери в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Так ЄІССС замінить старі розрізнені реєстри на єдину базу із «соціальною історією» людей та сімей.

Це означає, що людина або сім’я, яка потребує соціальної підтримки, не витрачатиме зайвого часу на збір довідок або візити до установ. За підтримкою можна буде звернутися в будь-якій точці України онлайн або особисто, а завдяки обмінам з іншими реєстрами такий запит буде оперативно опрацьований

Документ напрацювало Мінсоцполітики із залученням міжнародних експертів. Зараз, після погодження Кабінетом Міністрів, його направлять до Верховної Ради на розгляд.

«Щоб надати соціальну підтримку, на місцях фахівці змушені користуватися різними програмами, які створили ще 20-ть, а то і більше років тому. Це не вирішує нових викликів, які щоразу постають перед нами. Саме тому соціальній сфері потрібна сучасна система, що буде накопичувати, зберігати та автоматично обробляти всю інформацію. Без прийняття парламентом закону про ЄІССС система соціальної підтримки ризикує залишитися роздрібненою і фрагментованою, тож розраховуємо на підтримку депутатів», – сказала Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Прийняття закону допоможе прозоро адмініструвати усі видатки на соціальну підтримку. Зараз вони сягають 470 млрд грн.

За словами Костянтина Кошеленка, заступника Міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Єдиний соціальний реєстр є ключовим елементом ЄІССС. Інформація у ньому збирається тільки про осіб, які потребують соціальної підтримки.

Крім того, законопроект про Єдину систему пропонує: