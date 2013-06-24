Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963», спрямовану на виконання законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Що зміниться для педагогічних працівників у дошкіллі?

Тривалість щорічної відпустки. Відтепер усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти матимуть щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

Оновлення переліку посад педагогічних працівників. Його доповнено новими найменуваннями, зокрема введено посади, як-от: заступник керівника закладу дошкільної освіти з організації освітнього процесу, керівник (завідувач) дошкільного підрозділу в інших закладах та установах.

Також нормативно-правовим актом врегульовано термінологію щодо назв типів закладів освіти та до переліку педагогічних посад внесено посади, передбачені законодавством (наприклад, заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання) та визначено тривалість їхньої відпустки.