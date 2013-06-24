Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963», спрямовану на виконання законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Що зміниться для педагогічних працівників у дошкіллі?
- Тривалість щорічної відпустки. Відтепер усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти матимуть щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.
- Оновлення переліку посад педагогічних працівників. Його доповнено новими найменуваннями, зокрема введено посади, як-от: заступник керівника закладу дошкільної освіти з організації освітнього процесу, керівник (завідувач) дошкільного підрозділу в інших закладах та установах.
Також нормативно-правовим актом врегульовано термінологію щодо назв типів закладів освіти та до переліку педагогічних посад внесено посади, передбачені законодавством (наприклад, заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання) та визначено тривалість їхньої відпустки.