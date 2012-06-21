Уряд працює над підвищенням пенсій людям із великим стажем, але незначним рівнем зарплат на момент виходу на пенсію. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба Кабміну.
«Зараз ми вирішуємо питання підвищення пенсій тим, у кого був стаж, але виплати були копійчані. Це колгоспники, ті, хто працював у тіні за мінімальні кошти і так далі», – сказав Гройсман.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила пенсійну реформу 3 жовтня. За неї проголосували 288 народних депутатів. Відповідно до реформи, мінімальна пенсія становить 1 452 грн. Необхідний страховий стаж буде поступово підвищуватися до 35 років в 2028 році.