Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради для ратифікації угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови та розраховує на швидке ухвалення відповідного рішення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до уряду». Він поінформував парламентарів про основні положення угоди. Як наголосив Денис Шмигаль, Інвестиційним фондом відбудови на рівних умовах управлятимуть Україна та США й усі рішення прийматимуть спільно. «Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною. Фонд наповнюватимуть Сполучені Штати та Україна у пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога», — наголосив Прем’єр-міністр. Глава уряду додав, що перші десять років прибутки не виводитимуть з України, а реінвестуватимуть в нашу державу. Новостворена інституція гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати». Крім того, фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.

«В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України. Доходи фонду не оподатковують Сполучені Штати та Україна. Критичні копалини, які експортують до США, не обкладають митами, що в нинішніх умовах дає унікальні можливості для розвитку торгівлі», — зазначив Денис Шмигаль і підкреслив, що документ не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.

Прем’єр-міністр відзначив важливість та масштабність підписаної Україною та США угоди і наголосив, що для її реалізації потрібні додаткові технічні заходи, адже фонд засновують на десятки років, і його створення — це тривалий процес, що потребує аналізу та послідовних рішень.«Укладена угода цілком відповідає Конституції України і не суперечить національному законодавству. Це взаємовигідні домовленості, які створюють позитивну динаміку нашої відбудови та нашого розвитку на десятиліття», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що вона стане основою для нових відносин зі Сполученими Штатами.

«Дякую Президентові України Володимирові Зеленському та Президентові США Дональду Трампу за лідерство і рішучість, які дали змогу конструктивно завершити перемовини і укласти цю історичну угоду», — зазначив Прем’єр, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.