Уряд робить усе можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло й тепло. Під час засідання Кабінету Міністрів 23 серпня було продовжено спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Жодного дня зараз не минає без рішень, роботи та підготовки до опалювального сезону. Ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення 24/7, у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики», — зазначив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, рішення про продовження спеціальної пільгової ціни на газ діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.