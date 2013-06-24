У пʼятницю, 16 серпня, Уряд ухвалив розпорядження, яким схвалено проект Протоколу між урядами України та Республіки Польща. Протоколом передбачено внесення змін до Договору між Урядами цих країн про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, пропонується:

• збільшити строк оплати контрактів із польськими підприємствами за рахунок кредиту Уряду Республіки Польща із 5 років до 8 років;

• надати право на внесення змін до контрактів із польськими підприємствами в частині збільшення їх ціни з урахуванням зміни обсягів робіт.

Відповідний проект акта розроблений Міністерством фінансів України на виконання протокольного рішення спеціальної наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Внесення змін до Договору дасть змогу використати кредит Уряду Республіки Польща і здійснити видатки в межах бюджетних програм. Йдеться про програму 3111610 «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні» та програму 3506610 «Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску».