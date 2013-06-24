Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 345«Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 537». Відповідно до документу, поновлюється повноцінний державний контроль за імпортованими харчовими продуктами, кормами та побічними продуктами тваринного походження. Документ підготовлено Мінагрополітики. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Зокрема, прийняття постанови сприятиме:

Зниженню ризиків для здоров’я людей;

Посиленню контролю за якістю імпортованої продукції;

Справедливим умовам для бізнесу;

Захисту споживачів і зменшенню ризиків ввезення небезпечної продукції.

«Це ще один крок до гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами та посилення продовольчої безпеки України», - зазначив Віталій Коваль.