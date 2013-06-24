Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів з метою захисту українських виробників від недобросовісної конкуренції під час публічних закупівель. Відповідну Постанову було затверджено на засіданні Уряду 24 травня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Цього року Уряд почав реалізовувати програму підтримки локального бізнесу «Зроблено в Україні». Вона містить багато складових - гранти, доступні кредити та інші механізми стимулювання попиту на українські товари. Одним із таких інструментів стимулювання є вимога до ступенів локалізації виробництва деяких товарів та послуг при публічних закупівлях. Цього року показник місцевої складової у питомій вазі собівартості товарів, їхніх складових, послуг та робіт, до яких потрібно застосовувати локалізацію, складає 20%.

Для того, щоб захистити сумлінних українських виробників від недобросовісної конкуренції під час публічних закупівель Уряд запровадив вимоги стосовно наявності у них додаткових документів, які підтверджують ступінь локалізації - сертифікат або свідоцтво. Також ми збільшили відповідальність виробників у разі невідповідності вимогам наданих ними документів. Це має посилити захист саме українських виробників, які створюють нові робочі місця, сплачують податки та роблять свій внесок до відновлення української економіки», - наголосила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Також урядова Постанова надала комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель повноваження із розгляду скарг щодо невідповідності наданих документів встановленим вимогам.