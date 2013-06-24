Уряд вже досяг певних успіхів у зменшенні гендерного розриву в оплаті праці в Україні та найближчим часом завершить розробку Національної стратегії щодо цього питання і плану її реалізації. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна під час виступу на 83-й сесії Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. Захід відбувся у Женеві 18-19 жовтня, передає Урядовий портал.

«У процесі реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності, Мінекономіки розробляє проект Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці, а також план заходів щодо її реалізації, які мають бути затверджені в грудні поточного року. Окрім того, вже ухвалено низку рішень, які сприяють виконанню цього завдання. Зокрема, Мінекономіки підготувало нову редакцію закону “Про працю”, що забезпечить побудову трудових відносин на принципах рівної оплати за працю рівної цінності та недопущення будь-якої дискримінації», - повідомила Тетяна Бережна.

Також з метою забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною та поєднання ними трудових і сімейних обов’язків, було реформовано законодавство у сфері соціальних відпусток, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею. Внаслідок чого очікується збільшення частки чоловіків, які користуються відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. При цьому встановлено новий вид соціальної відпустки – відпустку при народженні дитини, що надається, зокрема, чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Заступник Міністра економіки також звернула увагу, що незважаючи на високий рівень гендерного розриву в оплаті праці в Україні порівняно з рівнем у більшості країн ЄС та інших розвинених країн світу, динаміка щодо його скорочення є позитивною. Зокрема, розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні останні два роки демонструє тенденцію до скорочення (2020 рік - 20,4%; 2021 рік - 18,6%). А за останні 5 років він скоротився на 7,4% - з 26% у 2015 році до 18,6% у 2021 році.

Нагадаємо, Україна стала повноправною учасницею міжнародного «Партнерства Біарріц» 11 вересня 2020 року за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Метою цієї міжнародної ініціативи є досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.