Кабінет Міністрів України поновив планові перевірки органами ринкового нагляду нехарчової продукції, які були тимчасово призупинені на період дії воєнного стану. Також Уряд відновив державний контроль нехарчової продукції митними органами. Відповідну постанову затверджено на засіданні Уряду 27 грудня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Майже від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну діяв мораторій на перевірки нехарчової продукції. Це сприяло адаптації бізнесу до умов повномасштабної війни. Зараз ми повертаємо державний нагляд у цій сфері. Це допоможе захистити людей від придбання та використання небезпечної продукції, а також створить рівні умови ведення бізнесу та захистить добропорядних виробників від конкурентів, які випускають дешеву, але невідповідну продукцію. Водночас Міністерство економіки України та Рада бізнес-омбудсмена моніторитимуть дотримання норм чинного законодавства та прозорість роботи інспекторів під час заходів з ринкового нагляду», — зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, це рішення є також вимогою європейських партнерів. Це необхідний крок у межах рекомендацій Європейської Комісії з підготовки до укладення Угоди АСАА («промислового безвізу») та програми Ukraine Facility.

Повернення державного нагляду сприятиме покращенню якості та безпеки нехарчової продукції. Також це підвищить конкуренцію — у продажу з’явиться більше якісних товарів. Поступово це наблизить український споживчий ринок до внутрішнього європейського ринку та сприятиме укладенню Угоди про «промисловий безвіз» між Україною та ЄС.

Нагадаємо, для покращення взаємодії з бізнесом Уряд запустивбета-тестування онлайн-платформи «Пульс». Мета платформи — створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом для підвищення якості державних послуг. Тепер кожен підприємець може поставити оцінку послугам, які надає держава.