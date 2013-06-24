Українські аграрії вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами 76% посівних площ, що становить понад 4,3 млн гектарів. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 13 травняпередає ресцентр Урядовий портал.

«Очікуємо, що врожай 2025 року буде не меншим, ніж минулорічний. Забезпечимо внутрішній ринок і будемо мати достатньо ресурсу, аби постачати продовольство в країни, де існує загроза голоду», — зазначив Глава Уряду.

Він додав, що українським морським коридором за час його функціонування пройшло 120 млн тонн вантажів, з них 76 млн тонн — це товари українських аграріїв.

«Сьогодні агропродукція складає близько половини всього українського експорту. За 4 місяці 2025 року Україна експортувала товарів на понад 13 млрд доларів, з них 7,6 млрд доларів — це частка аграріїв та виробників продовольства», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зазначив, що Уряд реалізує заходи для зростання частки переробки в аграрному експорті: «Наша ціль — переробляти понад 50% врожаю».