Мета Уряду – якнайшвидше провести гуманітарне розмінування та очистити забруднені вибухонебезпечними предметами території. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 11 березня, пресцентр Урядовий портал.

За його словами, на сьогодні 139 тис. кв. км (або 23%) території України залишається потенційно замінованими.

«Очистити Україну від мінного сміття якнайшвидше — це стратегічна ціль. Над цим працюють 84 сертифікованих оператори. Задіяно 225 розмінувальних машин, частина техніки вироблена в Україні. Будемо й надалі нарощувати цей потенціал», — підкреслив Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що понад 529 млн грн вже виплачено компенсацій аграріям за послуги приватних операторів для розмінування.

«Робота за цією програмою триває, маємо майже 360 заявок від фермерів. У державному бюджеті на поточний рік передбачили для цього 3 млрд грн», — повідомив Прем’єр-міністр.

Він наголосив на успішному партнерстві коаліції розмінування, куди входять близько півсотні країн, зокрема, США, Швейцарія, ЄС, Японія, Норвегія, Німеччина, Канада, Нідерланди, Швеція.

«Спільними зусиллями повернемо землю в обробку, а людям гарантуємо безпеку», — сказав Глава Уряду.