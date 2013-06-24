Найближчим часом уряд України, Світовий банк, Єврокомісія та ООН презентують звіт «Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» (RDNA4), повідомляє Урядовий портал.

RNDA надає комплексний аналіз завданої Україні шкоди повномасштабною війною рф. Звіт визначає обсяг коштів, необхідних для відновлення та відбудови.

Представники Мінфіну України та Світового банку обговорили підготовку до презентації, а також узгодили пріоритетні сфери, які потребують нагального відновлення.

У зустрічі взяли участь заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

«Повномасштабне вторгнення росії в Україну завдало значних втрат державі. І попереду на нас чекає довгий шлях відбудови. Звіт є аналітичною основою для підтримки ефективного відновлення. Оцінки, верифіковані партнерами, допомагають консолідувати додаткові кошти на відбудову, у тому числі від міжнародних донорів», — зазначила Ольга Зикова.

Сторони обговорили також минулорічні результати співпраці та стан підготовки й реалізації спільних проектів у 2025 році.

У 2024 році було укладено 28 угод на загальну суму 31,8 млрд доларів США, з яких грантів – 22,9 млрд доларів США. Мільйони українців отримали підтримку завдяки співпраці України зі Світовим банком.

Ці кошти, зокрема, дозволили профінансувати допомогу малозабезпеченим сім'ям, ВПО, особам з інвалідністю, а також сім'ям з дітьми, виплату заробітної плати працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців у межах проекту PEACE in Ukraine (26,3 млрд доларів США у 2024 році).

Майже 230 млн доларів США спрямовано на підтримку агровиробників через доступні кредити та гранти, що дозволило підтримати більше 50 000 ферм і 40 000 малих ферм, та надати доступне фінансування для 10 000 фермерів (проект ARISE).

Також було забезпечено надання компенсацій за дрібні та середні ремонти частково пошкоджених житлових будинків для 82 944 домогосподарств (проект HOPE). В рамках проекту Re-PoWER укладено контрактів на суму 47 млн доларів США на поставку основного обладнання з теплопостачання для м. Харкова (13 блочно-модульних котелень, 15 когенераційних установок та 10 генераторів).

У контексті співпраці у 2025 році, було відзначено важливість фіналізації Рамкової програми для координації підготовки проектів з метою запуску механізму PPF (Project Preparation Facility), який сприятиме розробці проектів з відновлення.