23 квітня 2024 року Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Пропозиції змін до проекту постанови напрацьовано Національною службою здоров’я спільно із проектом USAID Health Reform Support (HRS) з метою приведення у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги” від 01.07.2022 № 2347 та з метою удосконалення механізму проведення відкритого та прозорого конкурсу з формування та подальшого функціонування Ради громадського контролю (далі - РГК).

Проект постанови пройшов антикорупційну експертизу НАЗК та ряд погоджень з центральними органами виконавчої влади.

Постановою удосконалено механізм проведення відкритого та прозорого конкурсу з формування та подальшого функціонування РГК при Національній службі здоров’я, що сприятиме забезпеченню прозорості та громадського контролю за діяльністю НСЗУ.

Постановою затверджено у нових редакціях Порядок проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я та Положення про Раду громадського контролю при Національній службі здоров’я.

Основні зміни, які внесені:

збільшення строку повноважень членів РГК до 3 років.

Раніше строк повноважень членів РГК становив 2 роки.

перехід до особистого членства у РГК замість переобрання усієї РГК кожних два роки та введення планової ротації членів РГК за допомогою механізму жеребкування. Планова ротація передбачає щорічне оновлення 1/3 частини від загальної кількості членів Ради. Членів РГК, які підлягають плановій ротації у відповідному році, визначають шляхом жеребкування на засіданні РГК. Результат жеребкування закріплюється у плані ротації РГК. Таким чином це забезпечить безперервну роботу РГК. Раніше відбувалося переобрання всіх 15 членів одразу.

введено прозорий механізм залучення осіб до складу комісії з обрання членів РГК, в тому числі із можливістю залучення зовнішніх експертів. Визначається хто є зовнішнім експертом. Зовнішнім експертом є фізична особа, яка не є працівником НСЗУ або МОЗ, прямо чи опосередковано пов’язана з медичним обслуговуванням населення, має освіту, професійні навички, галузевий досвід, зокрема представник проектів міжнародної технічної допомоги, фінансових організацій, які відповідно до міжнародних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері охорони здоров’я, корпоративного управління та/або запобігання і протидії корупції за кошти таких організацій.

Раніше був відсутній такий механізм.

встановлені чіткі етапи конкурсу з формування РГК;

визначений прозорий відбір кандидатів у члени РГК;

встановлено єдині вимоги до кандидатів у члени РГК, зокрема:

1) не належати до кола осіб, визначених частиною третьою статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

2) мати вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня. При цьому перевага надається кандидатам із спеціальностями галузей знань «Охорона здоров’я», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність «Економіка»);

3) мати досвід роботи не менш як 3 роки за однією або кількома спеціальностями із зазначених вище галузей.

Раніше були відсутні вимоги до кандидатів.

положенням визначаються основні завдання та функції РГК при НСЗУ, встановлюються її права та встановлюється чіткий порядок її роботи.

Далі, Національна служба здоров’я України протягом одного місяця розпочне процедуру проведення відкритого та прозорого конкурсу з формування нового складу РГК при Національній службі здоров’я України, відповідно до затвердженого Порядку. Про подальші кроки буде повідомлено на офіційних інформаційних ресурсах НСЗУ.