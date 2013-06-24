Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 12 березня 2024 року № 286 «Про запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище», розроблену Держгеокадастром. Постанова набрала чинності 16 березня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Постановою передбачається на період дії воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення чи скасування заборонити формування, передачу у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, крім передачі у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд.

Держгеокадастр у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою повинен забезпечити створення та відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційного шару відомостей про землі, які займало Каховське водосховище.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час прийняття рішень щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування та державні кадастрові реєстратори під час прийняття рішень щодо внесення відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру повинні враховувати відомості інформаційного шару.

Контроль за дотриманням вимог постанови буде здійснюватися у порядку, визначеному Законом України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.