Прийнята постанова КМУ «Деякі питання організації реабілітації у сфері охорони здоровʼя» покликана спростити та покращити забезпечення медичними виробами, в тому числі допоміжними засобами реабілітації на всіх етапах реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Завдяки рішенню Уряду зроблено ще один крок у напрямі впровадження безперервного переходу від лікування до реабілітації, яка супроводжуватиметься своєчасним наданням послуг із протезування. Для цього передбачене обов'язкове залучення закладами охорони здоров'я протезистів до роботи у мультидисциплінарних реабілітаційних командах, за договорами про співпрацю. При цьому пацієнти зберігають право на вільний вибір протезиста, який виготовлятиме протез за рахунок коштів держбюджету», — підкреслила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Прийнятим рішенням наголошується на:

∙ забезпеченні надання повноцінної реабілітаційної допомоги громадянам з першого дня звернення з травмою чи захворюванням;

∙ уніфікації підходів до надання такої допомоги на основі доказових міжнародних практик, відповідних стандартів і протоколів;

∙ вдосконалення підходів до забезпечення необхідними допоміжними засобами реабілітації на всіх етапах реабілітації.

«Через війну в Україні зростає кількість поранених як захисників, так і цивільних, які потребують подальшої реабілітації в медичних закладах. Маємо зробити усе, щоб максимально спростити процес їхньої реабілітації та допомогти їм повернутися до звичайного активного життя. Сьогодні зробили важливий крок - прийняли постанову, метою якої є регулювання надання реабілітаційної допомоги, зокрема забезпечення постраждалих внаслідок збройної агресії росії медичними виробами, допоміжними засобами реабілітації на всіх етапах відновлення, — зазначив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко. - Постанова забезпечить участь мультидисциплінарної команди та створення індивідуального реабілітаційного плану. На практиці це означає, що непотрібно буде звертатися до різних лікарів, а процес протезування та подальшої реабілітації буде значно спрощений для пацієнта».

Прийнята Урядом постанова має суттєве значення для покращення реабілітації наших захисників та постраждалих внаслідок війни цивільних осіб. Зокрема, вона створює:

1) можливість забезпечення протезами та ортезами, а також іншими допоміжними засобами реабілітації людини, яка знаходиться в лікарні;

2) необхідність участі в такому забезпеченні мультидисциплінарної команди;

3) можливість безоплатного прокату допоміжних засобів для пацієнтів, які виписуються;

4) форму індивідуального реабілітаційного плану.

Постанова має вперше в історії України забезпечити нормативне підґрунтя для вчасного забезпечення осіб, які потребують реабілітації, медичними виробами, в тому числі допоміжними засобами реабілітації та запровадження уніфікованої системи організації та документування реабілітаційної допомоги, контролю її якості та результатів, що ґрунтується на моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я.

Реалізація постанови позитивно вплине на досягнення та підтримку осіб, які потребують реабілітації, у їх середовищі, зменшить кількість осіб зі стійким обмеженням життєдіяльності та збільшить кількість осіб, які повернуться до праці та повноцінного соціального життя.

Довідково

З метою надання реабілітаційної у сфері охорони здоровʼя допомоги захисникам України та постраждалим цивільним прийнятою постановою затверджується:

1. Державний типовий план реабілітації (далі – План) осіб з обмеженнями повсякденного функціонування — документ, що містить базовий перелік заходів з реабілітації і використовується мультидисциплінарною реабілітаційною командою під час складання індивідуального плану реабілітації особам з обмеженням повсякденного функціонування протягом гострого, післягострого та довготривалого реабілітаційних періодів.

2. Порядок забезпечення осіб з обмеженнями повсякденного функціонування медичними виробами, в тому числі допоміжними засобами реабілітації — документ, що визначає механізм забезпечення протягом усіх реабілітаційних періодів.

3. Положення про індивідуальний реабілітаційний план, порядок його реалізації та фінансування, за допомогою яких на підставі сучасного міжнародного досвіду пропонується здійснювати вчасне забезпечення осіб, які потребують реабілітації, медичними виробами, в тому числі допоміжними засобами реабілітації (далі — ДЗ) та запровадити уніфіковану систему організації та документування, контролю якості та результативності надання реабілітаційної допомоги.

Перелік заходів з реабілітації, передбачений планом, включає, зокрема:

∙ фізичну та реабілітаційну медицину, фізичну терапію, ерготерапію, психологічну допомогу, протезування-ортезування, надання медвиробів, зокрема допоміжних засобів реабілітації (ДЗ, прикріплені до тіла, для підтримки нервово-мʼязово-скелетних функцій чи повʼязаних з рухом функцій (ортези) та для заміщення анатомічних структур (протези);

∙ допоміжні засоби для самообслуговування та особистого догляду (наприклад, ДЗ для користування туалетом);

∙ допоміжні засоби для активності та участі, повʼязані з особистою мобільністю й транспортуванням (наприклад, ДЗ для ходіння, керовані однією рукою та керовані двома руками, ходунки-рами, ходунки на колесах, крісла колісні з ручним керуванням, крісла-каталки).