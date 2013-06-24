Кабінет Міністрів України прийняв постанову про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2024 рік. Йдеться про перенаправлення майже 300 млн гривень на закупівлю сучасного медичного обладнання з програми «Спеціалізована медична допомога, що надається закладами охорони здоров’я наукових установ та закладів вищої освіти» на програму «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“У серпні Уряд схвалив Національну стратегію контролю злоякісних новоутворень, яка передбачає кілька важливих напрямів роботи. Зокрема, йдеться про забезпечення якісних медичних послуг із діагностики, комплексного лікування та реабілітації для пацієнтів з онкозахворюваннями. Тому працюємо над оснащенням медзакладів новітнім сучасним обладнанням. Минулого року вперше на замовлення Міністерства охорони здоровʼя України було централізовано закуплено 15 лінійних прискорювачів. Наразі 7 із них вже у медичних закладах в Сумах, Черкасах, Тернополі, Чернівцях, Києві, Луцьку та Полтаві. Решта будуть доставлені, як тільки лікарні підготують відповідні приміщення та завершать навчання фахівців. Сьогодні під час засідання Уряду прийнято рішення про виділення ще майже 300 мільйонів гривень для додаткової закупівлі лінійних прискорювачів, аби ще більше медзакладів мали змогу забезпечити безоплатне високотехнологічне лікування для пацієнтів”, - повідомив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Системи лінійного прискорювача — це новітнє обладнання, за допомогою якого лікарі можуть таргетовано впливати на ракові клітини у внутрішніх органах з мінімальним пошкодженням здорових тканин пацієнта.

Довідково

Торік Медичні закупівлі України на замовлення МОЗ вперше централізовано закупили лінійні прискорювачі державним коштом. Загалом МЗУ придбали 15 систем лінійного прискорювача на 541 млн грн. При цьому очікувана вартість склала понад 1 млрд грн, але завдяки ефективній роботі з ринком МЗУ вдалося заощадити 482 млн грн, або 47% коштів доведеного бюджету. Станом на зараз 7 з 15 закуплених систем вже поставлено до закладів охорони здоров’я.