2 серпня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1057» для спрощення постачання військових товарів через митний кордон України, проект якої розробив Мінфін на ініціативу Держмитслужби. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Постановою передбачено розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану, а саме: безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, у тому числі, що надходять від держав-партнерів.

Також завдяки прийнятим змінам підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, при переміщенні товарів зможуть: