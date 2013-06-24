Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Деякі питання проведення класифікації посад державної служби». Документ розроблено Національним агентством України з питань державної служби. Він є частиною пакета підзаконних актів, передбачених Законом України від 11 березня 2025 року № 4282-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» та набирає чинності одночасно з ним, але не раніше дня опублікування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зазначеним документом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2023 року № 1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».

Зокрема, внесено зміни до Алгоритму проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану:

удосконалено процедуру погодження результатів класифікації посад державної служби;

унормовано механізм проведення повторної класифікації посад державної служби;

уточнено вимоги до основної інформації про посади;

передбачено норми щодо ознайомлення працівників державного органу з результатами класифікації їх посад;

уточнено термінологію;

визначено особливості погодження результатів класифікації посад, що містять інформацію з обмеженим доступом;

унормовано питання проведення класифікації посад в новостворених державних органах.

Крім цього, внесено зміни до Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад, зокрема, що передбачають:

удосконалення описів сімей посад державної служби з метою забезпечення єдиного підходу у застосуванні;

удосконалення опису рівнів посад.

Найближчим часом планується проведення навчання щодо змін у процедурі проведення класифікації посад. Про це буде повідомлено додатково. То ж слідкуйте за анонсами НАДС.