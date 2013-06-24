27 грудня 2022 року Уряд України прийняв розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», розроблене Мінфіном. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рішенням Уряду, зокрема, припинено повноваження поточного складу незалежних членів наглядової ради АТ КБ «ПриватБанк» та призначено нових, яких було визначено переможцями за результатами конкурсного відбору, а саме:

Нільс Мелнґайліс (Nils Melngailis), який має багаторічний та різносторонній досвід роботи в банківській сфері на керівних посадах, а також у реалізації комплексних стратегічних завдань, особливо у сфері реструктуризації активів банків та залучення інвестицій, а також успішний досвід як незалежного директора низки банків та голови наглядової ради в одному з провідних банків у Балтійському регіоні зі штаб-квартирою в Естонії;

Збіґнєв Ягейло (Zbigniew Jagiello), який понад десять років очолював PKO Bank Польща, що входить до найбільшої банківської групи в Центральній та Східній Європі, який вдалося трансформувати з традиційного банку (під контролем держави) у динамічний фінтех, збільшивши його ринкову вартість на 40 % з 33,6 млрд злотих до 46,5 млрд злотих;

Володимир Литвин (Volodymyr Lytvyn), який має комплексний управлінський досвід (близько 20 років) у банківському, державному та урядовому секторах із експертизою в банкінгу, міжнародних фінансах і досвід налагодження ефективної взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та реалізації реформ у банківському та фінансових секторах;

Федеріко Руссо (Federico Russo), який має великий досвід роботи у банківській сфері, включно з групою UniCredit, більше 11 років досвіду роботи на ринку України з успішною реалізацією проектів із трансформації й управлінням банком у кризові та посткризові періоди;

Міхай Іонеску (Mihai Ionescu), який має понад 20 років досвіду на керівних посадах у банківській індустрії, зокрема в Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank у країнах Центральної та Східної Європи, й очолював низку інвестиційних банківських проектів та консультував Національний банк Греції з питань придбання Фінансбанку в Туреччині;