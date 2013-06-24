За ініціативи Мінмолодьспорту Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення стипендій видатним тренерам. Їх отримають фахівці, які готують атлетів до участі в Олімпійських іграх. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета рішення – відзначити внесок тренерів у розвиток спорту та підтримати їхню роботу. Також Уряд прагне стимулювати підготовку нових поколінь атлетів до міжнародних змагань.

Усього призначили 50 стипендій. Восьмеро тренерів працюють із кандидатами на участь у ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо 2026 року. Ще 42 тренери готують атлетів до Ігор XXXIV Олімпіади в Лос-Анджелесі у 2028 році.

Розмір кожної стипендії — 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Виділення стипендій підтримає тренерів та стимулюватиме розвивати спортивні таланти.

Мінмолодьспорту системно підтримує розвиток спорту в Україні та підготовку українських атлетів до виступів на найпрестижніших міжнародних змаганнях.