Кабінет Міністрів України продовжив дію положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку, згідно з яким встановлено фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 2,64 грн/кВт*год до 31 травня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно з попереднім рішенням Уряду, ПСО і відповідна ціна діяли до 30 квітня 2024 року. Отже, пільговий тариф продовжено на місяць.

Нагадаємо, підвищення ціни на електроенергію у 2023 році дозволило енергетикам здійснити ремонти на об’єктах після ворожих атак і додати до енергосистеми понад 3 ГВт. Це, зокрема, дало змогу пройти зиму без відключень споживачів.

Водночас протягом березня - квітня 2024 року росія знову здійснила низку масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Завдано значної шкоди об’єктам генерації та передачі електроенергії. Наразі пошкодження верифікуються, підраховуються збитки.