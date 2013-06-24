Кабінет Міністрів продовжив фінансування державної програми з підтримки аграріїв, які обробляють до 120 га угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець. Відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» було ухвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів. Документ підготувало Мінагрополітики.

Зокрема, внесено зміни до Порядку використання коштів з держбюджету, затвердженого урядовою постановою від 16 серпня 2022 року № 918. Згідно з рішенням уряду, фермерам, які не отримували допомогу 2024 року, забезпечено право на одержання підтримки 2025-го. Збільшено термін подання заявок до Державного аграрного реєстру, оскільки фінансування програми відповідно до грантової угоди розраховано на два роки.

Для продовження фінансування програми Закон «Про Державний бюджет України на 2025 рік» передбачає 4726 мільйонів гривень. Фермери зможуть отримати таку допомогу: бюджетну субсидію

4 тис. грн на одиницю (1 га) для провадження сільськогосподарської діяльності; спеціальну бюджетну дотацію 7 тис. грн за утримання корів усіх напрямів продуктивності; спеціальну бюджетну дотацію 2 тис. грн для утримання кіз та/або овець.

Про початок приймання заявок буде повідомлено на сайтах Мінагрополітики та ДАР, інформує Мінагрополітики.