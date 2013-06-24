Бронювання військовозобов’язаних, терміни дії відстрочок яких не закінчилися станом на 7 травня 2024 року, продовжено на три місяці. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 4 червня 2024 року. Рішення Уряду стосується всіх відстрочок, наданих відповідно до Постанови №76. Продовження бронювання військовозобов’язані отримають автоматично, нових наказів щодо відповідних відстрочок Мінекономіки не видаватиме. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Рішення ухвалене з метою забезпечення стабільної роботи виробництв, які працюють на потреби оборони, критично важливих для економіки підприємств. Воно дозволить бізнесу зберегти кваліфіковані кадри на виробництвах, планувати роботу та ефективно працювати над виконанням оборонних замовлень чи забезпеченням життєдіяльності населення», - пояснив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

Заступник Міністра економіки при цьому акцентував, що Міністерство економіки не припиняє оформлення наказів про бронювання військовозобов’язаних, які не мали відстрочки станом на 7 травня. Бронювання таких військовозобов’язаних відбувається відповідно до чинного законодавства.

Наразі також триває робота над оновленням та удосконаленням бронювання. Зокрема, Уряд працює над діджиталізацією механізмів, запровадженням збалансованої системи бронювання, яка враховувала б наявні безпекові виклики та одночасно забезпечувала стабільне функціонування економіки.