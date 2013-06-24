Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 25 березня наголосив: уряд продовжує реформу системи медико-соціальної експертизи, а залучені інституції злагоджено співпрацюють і реалізують поставлені завдання. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

“Реформуємо застарілу бюрократичну неефективну систему. Наші цілі: відновити здоров’я людини, дати людині можливість працювати, утримувати себе і свою родину та надати соціальну підтримку тим, хто її потребує”, - Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

З 1 січня 2025 року в Україні діє нова система оцінювання повсякденного функціонування людини, яка замінила МСЕК. Відтепер рішення щодо статусу інвалідності ухвалюють експертні команди практикуючих лікарів у закладах охорони здоров’я, а всі документи оформлюються в електронній системі — прозоро та зручно.

Станом на сьогодні в Україні працюють понад 1400 експертних команд, до складу яких входить більше 6600 фахівців. Оцінювання повсякденного функціонування людини проводиться у 294 закладах охорони здоров’я. Уже понад 90 тисяч людей отримали рішення експертних команд.

Зміни тривають. У фокусі – людина, її потреби, гідність та право на підтримку.