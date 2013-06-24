Кабінет Міністрів України на своєму засіданні погодив запропоновані Мінветеранів зміни до Закону України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ними передбачено звільнити учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності на період дії воєнного стану від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто та впродовж одного року після його припинення (скасування) не сплачувати страхові платежі за внутрішніми договорами страхування.

Наразі учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто звільняються від обов’язкової автоцивілки. Проте після вступу у дію норм нового Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» вже з 1 січня 2025 року доведеться їм також оформлювати автоцивілку.

“Держава має забезпечити соціальну підтримку та захист для тих, хто захищав і продовжує захищати нашу свободу й незалежність. Тому ми пропонуємо відтермінувати на період військового стану та ще рік після його скасування обов'язкове оформлення страхових платежів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності. Дякую Уряду за підтримку”, — зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Далі проект закону буде переданий на розгляд та ухвалення до Верховної Ради України.