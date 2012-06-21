Нині постала потреба провести верифікацію субсидій і визначити тих, хто потребує державної підтримки. Коли уряд ухвалював рішення про ринкову вартість газу, держава запровадила інструмент захисту громадян. Велика частина домогосподарств, а це майже 7 мільйонів, отримують субсидії від держави. Такою інформацією поділився віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
«До кінця 2017 року з бюджету на субсидії передбачено 70 мільярдів гривень. Витрачати такі кошти на субсидії й не інвестувати в енергоефективність ми не можемо як держава, що прагне бути енергонезалежною», — наголосив Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр зазначив, що передовсім потрібно проводити верифікацію, трохи згодом — монетизацію. Але найголовніше те, що влада мусить робити все задля зростання реальних доходів громадян.
Верифікацію субсидій, за словами урядовця, вже розпочато на рівні місцевих органів влади, а на засіданні уряду в середу ухвалено рішення про створення центрального реєстру, де буде зібрано всю інформацію про громадян, які отримують субсидії. «Після того як цю інформацію буде сконцентровано в центральному реєстрі, ухвалюватимуть подальші рішення щодо верифікації», — цитує прес-служба віце-прем’єр-міністра слова Геннадія Зубка.