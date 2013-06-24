2 травня Уряд прийняв розпорядження щодо розподілу обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту для модернізації майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору у 2025 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так, розподіл 540 млн грн субвенції на області сприятиме забезпеченню якісної підготовки кваліфікованих фахівців для відбудови і розвитку економіки країни, зокрема навчанню та перенавчанню дорослого населення за короткостроковими програмами.

Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію майстерень, енергоефективність та інклюзивний освітній простір розподілено таким областям:

Вінницькій (3,7 млн грн), Волинській (44,9 млн грн), Дніпропетровській (75,4 млн грн), Житомирській (26,8 млн грн), Закарпатській (15,9 млн грн), Запорізькій (21,1 млн грн), Івано-Франківській (8,1 млн грн), Київській (47,1 млн грн), Кіровоградській (12,2 млн грн), Львівській (38,3 млн грн), Миколаївській (10,0 млн грн), Одеській (24,6 млн грн), Полтавській (37,3 млн грн), Рівненській (44,8 млн грн), Сумській (34,1 млн грн), Тернопільській (31,2 млн грн), Харківській (13,2 млн грн), Хмельницькій (13,8 млн грн), Черкаській (15,0 млн грн), Чернівецькій (3,5 млн грн) та м. Києву (19 млн гривень).

Кошти буде виділено для реалізації 109 інфраструктурних проектів у закладах освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстальників та інших фахівців.