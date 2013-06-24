Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні залучити 84 мільйони доларів від Світового банку за проектом HOPE. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 18 квітня, передає пресцентр Урядовий портал.

«За ці кошти будемо виплачувати компенсації на єВідновлення. Загалом за цією програмою понад 96 тисяч українських родин вже отримали підтримку від держави», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що в умовах, коли всі кошти платників податків спрямовуються на забезпечення оборони та безпеки держави, Уряд постійно працює над залученням додаткових ресурсів для відновлення.

Крім того, Денис Шмигаль підкреслив, що у процесі відбудови освітній галузі приділяється особлива увага, де пріоритетом залишається безпека.

Сьогодні також прийнято важливе рішення в цьому напрямку — Уряд розподілив 830 млн грн субвенції регіонам, аби продовжити роботу з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Кошти отримають 15 громад, а також обласні бюджети Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Денис Шмигаль нагадав, що за два роки було виділено рекордні 14 мільярдів гривень на укриття в школах.