У державному бюджеті на 2024 рік закладено 300 мільйонів гривень на Національну програму інформатизації. Уряд вирішив розподілити 128 мільйонів, з них:

43,1 млн грн для Міноборони — на впровадження інструментів від німецького розробника SAP для ефективного розподілу паливно-мастильних матеріалів; це пришвидшить логістику, знизить корупційні ризики та забезпечить 100% обліку ресурсів Сил оборони;

43,2 млн грн для МВС — на модернізацію ліцензійного і транспортного реєстру, а також створення аналітичної підсистеми;

8,1 млн грн для Агентства з розшуку та менеджменту активів — на розроблення програмного забезпечення і захищеної електронної інформаційної взаємодії між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування; це забезпечить оперативний обмін інформацією між органами і зробить управління заарештованим майном ефективнішим;

8,5 млн грн для МОН — на модернізацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти, ПАК «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту», системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів, що пришвидшить запровадження освітнього застосунку «Мрія»;

25,8 млн грн для Фонду державного майна — на створення Єдиного реєстру об’єктів державної власності та онлайн-платформи управління орендою державного майна; реєстри підвищать ефективність управління цим майном, знизять корупційні ризики на об’єктах державної власності та збільшать надходження до державного бюджету.

Мінцифри надіслало лист Мінфіну із пропозицією скоротити видатки на програму і залишок коштів — 171,3 млн грн — перерахувати на потреби Сил безпеки і оборони.

2022 року Кабінет Міністрів затвердив Державну антикорупційну програму. Відповідно до неї Мінцифри має реалізувати шість проєктів. Національна програма інформатизації — один із них, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.