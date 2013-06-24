Кабінет Міністрів України спрямував залишки коштів, які надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), на реалізацію проектів Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення) та Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури) – для надання субвенції місцевим бюджетам. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідно до урядового розпорядження, частину коштів ЄІБ буде спрямовано Агентству відновлення на проектування, будівництво, модернізацію, облаштування і ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, ЖКГ, транспортної інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон тощо. А також на заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху і термомодернізацію житлових і громадських будівель. Механізм відбору проектів буде затверджений відповідним порядком використання коштів.

Крім того, Мінінфраструктури отримає кошти ЄІБ для надання субвенції місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво та модернізацію об’єктів громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, ЖКГ та інших об’єктів, що впливають на життєдіяльність громад.

Обсяг регіональних субвенцій для кожного регіону визначається за формулою, яка враховує загальну чисельність населення області, фактичні та планові доходи місцевого бюджету, індекс споживчих цін, чисельність постраждалого населення територіальних громад тощо. Детальний порядок використання коштів буде затверджений Урядом України.

«Залучення коштів інвестиційних програм ЄІБ дозволить дати поштовх реалізації проектів відновлення – як силами Агентства, так і силами органів місцевого самоврядування. Завдання Міністерства відновлення – впровадити чіткий і прозорий розподіл коштів та забезпечити якнайшвидше відновлення життя у регіонах. Дякуємо нашим партнерам з Європейського інвестиційного банку, які послідовно підтримують розвиток українських громад», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Європейський інвестиційний банк як державна фінансово-кредитна установа ЄС запроваджує низку програм для підтримки та розвитку регіонів в Україні. Влітку 2022 року представники ЄІБ погодили використання коштів кредитних програм на критичні потреби громад.