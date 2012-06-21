Попри тиск світової економічної кризи внаслідок пандемії COVID-19, український уряд працює над тим, аби вже зараз розпочати відновлення й розвиток всіх галузей вітчизняної економіки.
«Економіка України знаходиться під тиском світової кризи. Але ми не зупиняли жодного виробничого підприємства на час карантину. Промисловість працювала. Проте зниження експорту, зниження загального споживання в світі, зупинка багатьох підприємств у наших країнах-партнерах справді призвела до складнощів в окремих галузях економіки», – заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вчора пізно ввечері в ефірі одного з телеканалів.
Уряд, за його словами, розробив і продовжує працювати над планом певних заходів для всіх галузей економіки, зокрема окремо для промисловості. Слід забезпечити розвиток промисловості, зокрема, через локалізацію виробництв. Тут і орієнтація промисловості на внутрішній ринок України, і розвиток експортного потенціалу в найзатребуваніших галузях під час цієї економічної кризи.
Вітчизняна промисловість, переконаний Прем’єр, матиме абсолютно нормальні умови для зростання цього року. «Це і програма «Велике будівництво» (дорожнє будівництво, будівництво мостів). Сьогодні ми працюємо над розвитком і мотивацією авіаційної галузі, вагонобудівної галузі й інших галузей економіки, які самі по собі створюють і зберігають достатньо велику кількість робочих місць», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду.
І хоча в Україні, як і в усьому світі, складно говорити про довготривале планування, уряд може розраховувати для певних галузей шлях розвитку. «Ми маємо порахувати, звірити наші плани і наші прогнози з тим, що дає бізнес. Це займає час, тому ця робота триває, але доволі швидкими темпами», – запевнив Денис Шмигаль.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»