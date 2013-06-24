Кабінет Міністрів України підтримав зміни, що ініціювало Мінсоцполітики, до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності (постанова № 518 від 01.10.2014). Такі зміни, зокрема, розширюють можливості для військових отримати високофункціональні протези. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер учасники бойових дій зможуть отримати високофункціональний протез без проведення первинного протезування, якщо це рекомендовано мультидисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК), а також у всіх випадках високої ампутації кінцівки або подвійної ампутації.

«Ми прагнемо створити всі необхідні умови, щоб процес отримання протезу був максимально спрощений. Вдосконалюючи процедуру, забезпечуючи можливість отримувати інноваційні протези, ми підтримуємо наших захисників та захисниць, які отримали складні поранення», — сказала Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Високофункціональний протез поєднує в собі сучасні технології та інноваційні матеріали, що дозволяють відновити базові функції, а також виконувати складні рухи та дії. Раніше отримати такий виріб можна було лише через 12 місяців після первинного протезування.

Серед нововведень також:

· висновок мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК) визначено як документ, що підтверджує можливість протезування високофункціональними протезами без первинного протезування відповідно до Порядку, передбаченого постановою КМУ від 05.04.2012 року № 321;

· скорочено строк експлуатації протезу, отриманого при первинному протезуванні, а також для військових, які повертаються до служби, — до 3 років;

· вдвічі збільшено норматив забезпечення військових вкладишами для кукс верхніх і нижніх кінцівок;

· унормовано внесення інформації про високофункціональний виріб, отриманий за рахунок благодійної або гуманітарної допомоги, до Централізованого банку даних проблем з інвалідності (ЦБІ);

· скорочено перелік документів, які протезно-ортопедичні підприємства подають до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю щодо забезпечення військових високофункціональним протезом.

Додатково змінами до Наказу Мінсоцполітики від 25.05.2022 № 158 підвищено граничну вартість високофункціональних протезів для учасників бойових дій. Так, залежно від рівня ампутації гранична ціна протезу верхньої кінцівки досягає майже 4,3 млн гривень, а нижньої кінцівки — до 3,8 млн гривень.

Окрім цього, до наказу внесені зміни, що розширюють доступ до забезпечення виробами підвищеної функціональності.

До переліку виробів додали:

· протез плеча із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

· протез після вичленення в плечевому суглобі із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

· протез стегна модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням;

· протез після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням.