Кабінет Міністрів України затвердив зміни до розподілу освітньої субвенції, які розширюють можливості професійного розвитку вчителів предмета «Захист України». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер інститути післядипломної освіти можуть спрямовувати кошти субвенції на послуги супервізії для вчителів, які викладають за новою модельною навчальною програмою «Захист України. Інтегрований курс».

Ідеться про 100 млн грн на професійний розвиток учителів «Захисту України», які Уряд виділив наприкінці 2023 року. Згідно зі змінами ці кошти можна спрямовувати не лише на підготовку тренерів-педагогів і підвищення кваліфікації вчителів, а й на надання послуг супервізії.

Для чого потрібна супервізія

Супервізія — це добровільна професійна підтримка й допомога вчителям, яка сприяє підвищенню ефективності їхньої роботи.

Супервізор допомагає педагогам рефлексувати щодо своєї роботи, розвивати професійні вміння та знаходити ефективні рішення у складних ситуаціях. Сприяє створенню довірчої атмосфери, де вчителі можуть ділитися викликами без страху й осуду. Також супервізія є інструментом боротьби з емоційним вигоранням, адже допомагає зберігати мотивацію та натхнення в роботі.

Супервізія — це не контроль і перевірка, а можливість для професійного розвитку та підтримки вчителів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нині триває добір кандидатів у першу когорту супервізорів, до якого залучені представники ІППО, УІРО та команда, яка створювала модельну навчальну програму.

Уже навесні орієнтовно 80 кандидатів пройдуть централізоване навчання і після вдалого завершення зможуть розпочати супервізію в осередках.

Про оновлене викладання предмета

Оновлена програма «Захист України» є частиною масштабного проекту з модернізації військово-патріотичного виховання у школах. Передусім навчання орієнтовано на практичне застосування знань. З 2027 року предмет викладатимуть в усіх старших класах України, що сприятиме формуванню в молоді навичок із захисту себе та держави.

Що вивчають в оновленому «Захисті України»: