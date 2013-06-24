Кабінет Міністрів України розширив перелік ліків, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються централізовано державним підприємством “Медичні закупівлі України” за кошти державного бюджету на замовлення Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Відповідне рішення про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 17 березня 2011 р. №298 і від 7 березня 2022 р. №216 було прийнято на засіданні Уряду 18 березня.

З-поміж іншого у 2025 році будуть закуплені:

cтент-системи для імплантації при аневризмі грудної аорти (TEVAR);

cтент-системи для імплантації при аневризмі черевної аорти (EVAR).

Закупівля стент-систем для імплантації при аневризмі грудної та черевної аорти сприятиме впровадженню сучасних методів лікування серцево-судинних захворювань.

Ці стент-системи дозволять ширше впроваджувати сучасні малоінвазивні методи лікування серцево-судинних захворювань. Ендоваскулярне протезування сьогодні є одним із найбільш передових, безпечних і результативних способів лікування аневризм аорти. Методика дає змогу значно знизити обсяг хірургічного втручання, мінімізувати ризики ускладнень, скоротити термін реабілітації та суттєво зменшити ймовірність передчасної смерті.

Також у 2025 році буде змінений механізм фінансування та закупівлі вакцини для профілактики туберкульози та алотрансплантатів шкіри відтепер їх буде закуповувати державне підприємство “Медичні закупівлі України” за бюджетною програмою КПКВК 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”.

Вакцини для профілактики туберкульозу, що є критично важливим у боротьбі з інфекційними захворюваннями. Туберкульоз залишається серйозною проблемою для системи охорони здоров’я, тому стабільне забезпечення населення якісною вакциною допоможе зменшити рівень захворюваності та поширення цієї хвороби.

Алотрансплантати шкіри дозволяють покращити лікування пацієнтів з опіками, травмами та іншими пошкодженнями шкірного покриву. Вчасне використання таких трансплантатів сприяє швидшому загоєнню ран та зменшенню ризиків ускладнень.

Рішення уряду є важливим кроком на шляху до розширення доступу українців до безоплатного лікування та вдосконалення системи державних закупівель у сфері охорони здоров’я. Це забезпечить більш ефективне використання бюджетних коштів і підвищить якість надання медичної допомоги українцям.