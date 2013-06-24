Кабінет Міністрів України вкотре розширив перелік лікарських засобів на 27 позицій та на 42 позиції медичних виробів, обов'язкових до закупівлі закладами охорони здоров'я через електронний каталог Prozorro Market.

Відповідні зміни були прийняті на засіданні Уряду 11 березня та закріплені в урядовій постанові №278, яка набирає чинності з 1 квітня 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Таким чином, 427 лікарських засобів та 134 медичних вироби будуть обов’язкові до закупівлі закладами охорони здоров’я та структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних адміністрацій із використанням е-каталогу.

Доповнений перелік лікарських засобів та медичних виробів міститься у додаткудо нормативного акта.

Зокрема, мова про 27 лікарських засобів, які належать до різних номенклатурних груп:

- антитромботичні та антигеморагічні препарати;

- ліки від серцево-судинних хвороб;

- антибактеріальні, противірусні ліки та вакцини;

- гінекологічні препарати;

- протипухлинні препарати та імуностимулятори;

- психолептичні, протиепілептичні ліки, анальгетики та психоаналептики;

- протиалергічні препарати.

Крім того, на 42 позиції збільшився перелік медвиробів, які лікарням треба закуповувати через е-каталог. Їх номенклатурні назви відносяться до трьох груп:

- 17 позицій медвиробів для проведення гемодіалізу та перитонеального діалізу (діалізатор, фільтр для очищення діалізату, кровопровідні магістралі до діалізатору тощо).

Вони є критично необхідними для пацієнтів із термінальною нирковою недостатністю, які проходять процедуру замісної ниркової терапії.

- 4 позиції медвиробів для проведення кардіохірургічних втручань (кардіостимулятори, штучні серцеві клапани, судинні протези та набори для ангіопластики).

- 21 позиція медвиробів для хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії (катетери, ножиці, щипці, затискачі, дисектори, зонди хірургічні, інкубаційна трубка тощо).

Вони використовуються для виконання ургентних та планових хірургічних втручань, а також у відділеннях інтенсивної терапії.

Чому були прийняті такі зміни?

Е-каталог Prozorro Market продовжує користуватись великим попитом серед лікарень, адже є прозорим та ефективним інструментом для закупівлі медичних товарів.

У 2024 році вартість медичних товарів, що лікарні придбали через цей маркетплейс склала 16,2 млрд грн, що майже у 6,5 разів більше, ніж у 2023 році.

Крім того, завдяки високому рівню конкурентності у е-каталозі, лікарні заощадили в середньому 15% від очікуваної вартості товарів або понад 2,5 млрд грн, які вони можуть використовувати для підвищення заробітної плати працівникам, додаткових закупівель тощо.

Довідково

Електронний каталог Prozorro Market працює за принципом маркетплейсу і є безоплатним для замовників. З його допомогою замовники можуть швидко, зручно та ощадливо купувати медтовари. Медичну частину каталогу адмініструють фахівці Медзакупівель України.