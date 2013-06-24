21 квітня Уряд прийняв постанову*, якою розширив та актуалізував перелік пріоритетних платежів, які здійснюються Казначейством та його територіальними органами в особливому режимі в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Прийняті зміни розширюють перелік платежів другої черги, які здійснює Казначейство, зокрема на:

медичні послуги для здійснення забору й зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців та інших осіб на випадок втрати репродуктивної функції під час виконання обов’язків із оборони держави;

заходи зі створення безбар’єрного простору з метою забезпечення рівних можливостей для всіх соціальних груп населення у різних сферах життя людини.

*«Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».