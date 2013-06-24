За результатами виїзних засідань у прифронтові громади Уряд зібрав значний обсяг проблематики. Тепер ведеться системна робота над розв’язанням цих проблем. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

Під час засідання 6 серпня Уряд ухвалив кілька рішень в цьому напрямку. Перше стосується забезпечення людей скрапленим газом.

«Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проект, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу. Місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам. Особлива увага до ветеранів, багатодітних родин, одиноких людей, до людей з інвалідністю та малозабезпечених», — сказав Прем’єр-міністр.

Другий крок — це розширення переліку пріоритетних видатків, які держава фінансує в першу чергу. Глава Уряду зауважив, що такі прохання були від усіх регіонів.

«Це фінансування будівництва укриттів, енергетичних програм «Фонду декарбонізації», а також буде підвищено пріоритетність фінансування державним казначейством проекту зубопротезування для наших захисників. Такі зміни дозволять швидше отримувати кошти та без затримок фінансувати необхідні роботи та послуги», — відзначив Денис Шмигаль.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, регіональні засідання Уряду продовжаться, аби краще розуміти потреби на місцях.