Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке розширить можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ. Відповідна постанова «Про внесення зміни до пункту 9 Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва» була ухвалена на черговому засіданні Уряду. Документ підготовлений Мінагрополітики. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Важлива новина для українських фермерів, які займаються овочівництвом. Кабінет Міністрів України ухвалив ініційований Мінагрополітики проект постанови, який відкриває нові можливості в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Відтепер агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами — до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей», - наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Чому це рішення важливе?