Продовжуємо формувати єдиний медичний простір. Кабінет Міністрів України ухваливпостанову, що дозволяє провідним державним медзакладам, до завершення реорганізації, долучитися до реалізації Програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно з постановою № 1295 від 12 листопада 2024 року затверджено перелік державних закладів охорони здоровʼя, які будуть залучені до виконання Програми медичних гарантій.

До цього переліку увійшли установи Міністерства охорони здоровʼя, Національної академії наук України, провідні науково-дослідні установи Національної академії медичних наук України (НАМН) та заклади Державного управління справами.

Зокрема:

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України;

Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;

Державна установа «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України»;

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами.

Також до переліку увійшли університетські клініки провідних медичних університетів, серед яких: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця та Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Постанова передбачає, що вимоги до надавачів медичних послуг щодо реєстрації як юридичної особи (крім державної або комунальної установи) не поширюються на державні установи, включені до цього переліку, на період до 31 грудня 2025 року. Це означає, що ці заклади зможуть укладати договори з Національною службою здоровʼя України та надавати послуги в рамках Програми медичних гарантій під час перехідного періоду у 2025 році.

Таким чином до моменту реорганізації цих закладів охорони здоров’я в державні некомерційні підприємства, вони зможуть надавати послуги в рамках Програми медичних гарантій. Це є принциповою позицією Міністерства охорони здоров’я України, щоб такі установи здійснили реорганізацію та працювали за єдиними правилами, без подальших виключень.

Урядове рішення сприятиме розширенню доступу до якісної медичної допомоги. Пацієнти зможуть отримувати безоплатні послуги у провідних державних установах, а заклади — стабільне фінансування за надані послуги.

Залучення державних установ до Програми медичних гарантій підвищить ефективність системи охорони здоровʼя та забезпечить громадянам доступ до високоякісної медичної допомоги.

Довідково

Програма медичних гарантій — це перелік медичних послуг, вартість яких повністю або частково оплачується з державного бюджету. Мета програми — забезпечити кожному громадянину України доступ до необхідної медичної допомоги без фінансових перешкод.